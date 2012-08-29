沪综指收跌近1%至近43个月新低

路透北京8月29日电---中国股市沪综指周三收跌近1%至近43个月新低.昨日宝钢股份(600019.SS)拟回购股票消息引发的蓝筹股上涨成为"一日游"行情,今日蓝筹股再现疲态打击市场人气;而公开市场新增28天期逆回购需求申报,则令短期降准可能性进一步降低.

分析人士表示,目前投资者信心极度匮乏,预计大盘短线仍可能下试2,000点整数关口支撑.

沪综指.SSEC收报2,053.235点,跌19.919点,或0.96%;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额415亿元人民币,上日为420亿元.

湘财证券分析师徐广福认为,股市缩量大涨大跌,显示投资者在消息面鲜有指引时易做出过度反应,"昨天是给点阳光就灿烂,今天也是对昨天过度上涨做出修复."

他并表示,尽管市场人气不振,但观察到板块活跃度开始升温,也有如3D打印技术等新的板块热点出现,显示市场做多力量始终存在,短期可能在2,000点上方振荡.

中国央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,若明日最终实现操作,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.

昨日因拟投入至多50亿元回购公司股票而涨停的宝钢股份今日收挫2.68%,昨日大涨逾5%的中国石化(600028.SS)亦下跌3.05%.

沪深300指数9月合约尾盘报2,231.4点,下跌1.0%,成交量为360,523手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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