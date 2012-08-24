沪综指跌1%创近三年半收盘新低

路透北京8月24日电---中国股市沪综指周五收跌1%,并创下近三年半收盘新低.前日汇丰PMI数据利空效应开始发酵,大盘受经济下滑忧虑冲击开始再度全面走低.分析师认为,经济面持续疲弱导致股市缺乏上行动力,短线料继续震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,092.1点,跌20.97点或0.99%,创下2009年3月3日2,071点以来收盘新低;盘中最低曾触及2,089.22点.本周股指累计下滑1.08%,为连续第二周下滑.今日沪市A股成交金额496亿元人民币,上日为502亿元.

华泰证券分析师周林指出,"昨天汇丰PMI数据并没有在当天股市体现出来,今天指数一下子就下来了,说明经济方面的忧虑还是比较大."

8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低47.8,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.

他认为,沪指2,100点上下这个区间支撑力度还是很强,多空双方在这里比较胶着,板块轮动加快,短期最大的可能也就是在这里做区间振荡.

而上证地产指数.SSEP已经连续六个交易日下跌,收盘下滑0.51%报2,901.71点,为六个半月收盘最低.

中国住房和城乡建设部表示,住建部正按照国务院要求,密切监测房地产市场的变化,会同和配合有关部门,研究进一步强化市场调控的政策措施.

沪深300指数9月合约尾盘报2,294点,下滑1.04%,成交量为304,014手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。