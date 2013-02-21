沪综指收挫3% 创近15个月最大单日跌幅

资料图片显示，一位股民在合肥一家证券公司营业部双脚放在椅子上盯着股价屏幕。 REUTERS/Stringer

路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周四放量收挫近3%,在中国央行大幅回笼流动性及房地产政策再度收紧,以及隔夜美股大跌等利空冲击下,大盘全面下挫,金融地产等板块领跌.不过,分析师认为,利空打压并未完全冲散市场人气,预计经过此波调整,市场将迎来一波小幅修复性反弹行情.

沪综指.SSEC收报2,325.951点,大跌71.227点或2.97%,此前单日最大跌幅为2011年11月30日的3.27%.上海A股今日成交额为1,260亿元人民币,上一交易日为968亿元.

银河证券策略分析师孟京称,今天下跌受内外因共同影响.隔夜美国股市明显回落与美联储对流动性担忧有关;而国内房地产调控加码,对其上下游产业影响都较大,房地产作为龙头行业其产业链非常长.

"这次回落人气没有完全打散,日后如果有一定回暖消息,还是会有反弹机会出现...,银行股经过近期回调后,估值水平已回到平均市盈率七倍以下,因而其再继续大跌的可能性已不大,后市还是维持箱体震荡格局,之前高点2,440点上破可能性较小,而大幅跌破2,350点难度也非常大."他分析指出.

今日金融地产板块领跌,其中招商证券(600999.SS)大跌6.6%,收报12.31元.

中国央行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.<CN/MMTCN>

面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

沪深300指数.CSI300收跌3.41%,报2,610.549点.沪深300指数3月合约尾盘报2,615.0点,跌3.56%,成交量为757,976手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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