沪综指小幅收跌 十八大召开前市场维持谨慎观望

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月5日电---中国股市沪综指周一小幅收跌,终止此前连续四个交易日升势.本周即将迎来中共十八大召开及美国大选等重大政治事件,令市场面临较多不确定性,故谨慎观望氛围仍浓厚.
沪综指.SSEC收报2,114.027点,跌3.019点,或0.14%.上海A股今日成交531亿元人民币,上周五为558亿元.
山西证券分析师杜亮称,今日大盘表现平淡,指数在2,110点附近窄幅震荡.短期看,整体市场活跃性仍然较低,单日成交量未能有效放大,说明场外资金仍在持续观望,进场积极性不高.
"我们认为短期资金层面对市场行情的推动作用有限.市场行情仍然以板块轮动为主,有交易意愿的投资者可适当关注农业和电子元器件板块."他并建议.
本周即将相继迎来周二的美国大选、周四中共十八大会议召开,以及周五公布10月份宏观经济数据.
今日多数板块表现低迷,上周强势的房地产和水泥未能延续强势相继陷入调整.上周五于深交所首日上市大涨的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)今日则跌停,报16.88元.
沪深300指数.CSI300收低0.21%,报2,301.880点.沪深300指数11月合约尾盘报2,307.0点,跌0.16%,成交量为487,868手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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