沪综指收低1.3%至逾46个月新低 个股全面杀跌

客盘购汇增加致人民币缩量收跌 结售汇数据影响有限
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月27日电---中国股市沪综指周二收跌1.3%,创逾46个月新低,悲观气氛浓厚个股出现全面杀跌,成交量开始放大.分析人士指出,年底市场对政改及经济面预期比较悲观,料後市大盘仍将下台阶整理.
沪综指.SSEC收报1,991.165点,跌26.299点,此前低位为2009年1月23日的1,990.657点.上海A股今日成交390亿元人民币,上日创逾四年来新低331亿元.
"(十八大)会後市场预期短期政改力度不会很大."新时代证券研发中心副总秦茂军预计,"(大盘)有效跌穿2,000点後,将进入下个箱体,即1,950-1,900点".
周二两市个股特别是中小市值板块出现大幅下挫,跌停家数创近期之最.其中酒鬼酒(000799.SZ)受塑化剂事件影响,连续第三个交易日收报跌停至34.69元.
沪深300指数.CSI300收盘跌1.15%,报2,150.638点.沪深300指数12月合约尾盘报2,158.4点,跌1.03%,成交量为421,729手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透北京2月17日 - 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出现恐慌性购汇的情况。