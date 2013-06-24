沪综指收挫5.3% 创近四年单日最大跌幅

路透上海6月24日 - 流动性预期紧张继续施压中国股市,在银行股领跌下,沪综指周一收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。央行今日发文对近期流动性困局表态，然市场人士认为，今日货币市场利率仍高，另央行措辞隐含可能仍然不会加大投放的暗示，这令市场无法找到趋势性逆转的信号。

他们预计，短期大盘料继续下跌，并不排除超调的可能。

沪综指.SSEC下破2,000点，收报1,963.235点，跌109.860点，或5.30%。此前最低收盘点位为去年12月3日的1,959.767点；此前最大单日跌幅为2009年8月31日的6.74%。上海A股今日成交额为877亿元人民币，上周五为672亿元。

“央行上午表态还不能说是利好，因为还没看到银行间的利率跌下来，要看央行这周公开市场是否会加大投放才好判断，但目前看来是利空，而银行股首当其冲会受到影响。”平安证券首席策略分析师王韧认为。

中国央行办公厅上周一签署的“中国人民银行办公厅关于商业银行流动性管理事宜的函”称，金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，商业银行要切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理。

民生银行(600016.SS)、平安银行(000001.SZ)及兴业银行(601166.SS)三家银行均告跌停.

中国银行间市场周一主要质押式回购利率大幅跳水，但多是受相对较低的开盘价引导。交易员表示，早盘资金尚不脱紧绷范畴，且从稍早央行发布的商业银行流动性管理事宜的函分析，监管层明确表态当前银行体系流动性总体合理，所以央行出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期本周资金情况不会有实质改善。

沪深300指数.CSI300收跌6.31%，报2,171.210点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,147.2点，跌6.81%，成交860,510手。(完)

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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