沪综指微收跌 银行股做空动能减弱令大盘跌幅收窄

海航将购买嘉能可油品仓储业务51%股权
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) 周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透上海4月17日 - 中国股市沪综指周三微收跌，维持低位震荡走势。分析师指出，银行股等大盘股上午一度引领大盘继续下探，不过因短期利空因素基本释放，场内做空动能已逐步减弱，大盘尾市反弹，扳回绝大部分跌幅。
沪综指.SSEC收报2,193.796点，跌1.050点或0.05%，盘中曾一度跌0.75%；上证银行股指数.SSEBKI收盘跌1.56%，盘中最大跌幅为2.18%。上海A股今日成交额为598亿元人民币，上日为667亿元。
“从盘面来看，再做空银行股难度有点大，做空力量已在减弱。”浙商证券分析师王伟俊指出。
中国证券报周三头版报导称，有私募界人士透露，近期有外资可能继续做空内地银行股。
王伟俊并表示，包括中国宏观经济增长不如预期、海外大宗商品价格大跌等短线利空因素已基本消化，近期大盘尚看不到新的做空动力，估计股指以小幅盘整为主。
沪深300指数.CSI300收跌0.05%，报2,458.473点。沪深300指数4月合约尾盘报2,452点，涨0.11%，成交量为526,656手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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