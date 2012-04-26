沪综指小幅收低 有色煤炭走势活跃

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月26日电---中国股市沪综指周四小幅收低,股指维持在2,400点上方窄幅震荡.政策松动预期继续支撑大盘,隔夜海外商品上涨令盘中有色煤炭等资源类股走势活跃,分析人士认为,市场面流动性的持续改善改善,有助於後市继续保持震荡盘升走势.
沪综指.SSEC收报2,404.697点,跌2.116点,或0.09%;今日上海A股成交额微降至1,046亿元人民币,上交易日为1,128亿元.
华西证券策略分析师曹雪峰称,目前市场对政府在投资方面放松宏观调控预期有所加大,而近期也出现一些政策松动的迹象,这就使得包括房地产股、与之上下游相关的周期性股,或多或少有些表现机会.
他并指出,虽然大盘最近几个交易日走势震荡,但总体而言後市继续上行的概率较大,因最近开户数等的回升,预示市场层面的流动性有望出现改善.
上证资源类股指数.SSE180NR今日逆市收高0.34%,其中云铝股份(000807.SZ)收报涨停至6.74元.
沪深300指数5月合约尾盘报2,637.4点,涨0.36%,成交量为298,285手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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