沪综指小幅收低 有色煤炭走势活跃

沪综指.SSEC收报2,404.697点,跌2.116点,或0.09%;今日上海A股成交额微降至1,046亿元人民币,上交易日为1,128亿元.

华西证券策略分析师曹雪峰称,目前市场对政府在投资方面放松宏观调控预期有所加大,而近期也出现一些政策松动的迹象,这就使得包括房地产股、与之上下游相关的周期性股,或多或少有些表现机会.