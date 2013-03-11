沪综指震荡收低 经济数据多不及预期加重调整压力

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京3月11日 - 中国股市沪综指周一震荡收低，周末公布的多项经济数据多数不及预期令市场继续面临调整压力。分析人士指出，通胀及货币政策可能微调收紧的压力，使得大盘上攻动能减弱，并加剧大盘抛压，市场等待消息面进一步明朗。
沪综指.SSEC收报2,310.593点，跌8.019点或0.35%，上周该股指累计下跌1.7%。上海A股今日成交额为737亿元人民币，上周五为881亿元。
东北证券分析师沈正阳分析指出，因为吃不准经济增长情况如何，所以指数陷入窄幅波动，成交萎缩。不过，往常从3月中下旬开始，新项目轮番开工将对市场有一定刺激，现在已接近时间窗口。
“3月中旬是等待经济能否顺利进入相对良性复苏轨道的验证期...，经过观察期后市场可能还会往上走，这周可能是逐步买入的时间窗口.”他预计。
周末中国公布2月经济数据，除出口大幅超预期外，其余多数逊于预期，形成通胀向上、经济向下、信贷锐减的数据组合，这可能进一步加重市场此前对经济复苏和通胀制约的担忧，预期下调给市场带来调整压力。
沪深300指数.CSI300收跌0.56%，报2,592.372点。沪深300指数3月合约尾盘报2,591.6点，跌0.83%，成交量为708,113手。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。