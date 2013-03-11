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中国财经 | 2013年 3月 11日 星期一 15:22 BJT

沪综指震荡收低 经济数据多不及预期加重调整压力

路透北京3月11日 - 中国股市沪综指周一震荡收低，周末公布的多项经济数据多数不及预期令市场继续面临调整压力。分析人士指出，通胀及货币政策可能微调收紧的压力，使得大盘上攻动能减弱，并加剧大盘抛压，市场等待消息面进一步明朗。

沪综指.SSEC收报2,310.593点，跌8.019点或0.35%，上周该股指累计下跌1.7%。上海A股今日成交额为737亿元人民币，上周五为881亿元。

东北证券分析师沈正阳分析指出，因为吃不准经济增长情况如何，所以指数陷入窄幅波动，成交萎缩。不过，往常从3月中下旬开始，新项目轮番开工将对市场有一定刺激，现在已接近时间窗口。

“3月中旬是等待经济能否顺利进入相对良性复苏轨道的验证期...，经过观察期后市场可能还会往上走，这周可能是逐步买入的时间窗口.”他预计。

周末中国公布2月经济数据，除出口大幅超预期外，其余多数逊于预期，形成通胀向上、经济向下、信贷锐减的数据组合，这可能进一步加重市场此前对经济复苏和通胀制约的担忧，预期下调给市场带来调整压力。

沪深300指数.CSI300收跌0.56%，报2,592.372点。沪深300指数3月合约尾盘报2,591.6点，跌0.83%，成交量为708,113手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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