路透上海6月5日 - 中国股市沪综指周三连续第五日收跌，并再创近三周收盘新低。数据显示中国经济复苏仍弱，加重市场担忧情绪，加之流动性预期较悲观，今日银行等权重股走势疲软。在风险偏好降低情况下，分析师并预期整个6月大盘走势都可能是中性偏空。

沪综指.SSEC收报2,270.931点，跌1.486点或0.07%；此前收盘低点为5月16日的2,251.805点.上海A股今日成交额为709亿元人民币，上日为921亿元。上证银行股指数.SSEBKI今日收跌1.37%。

“大盘现在面临调整，幅度不好说，流动性是最大的利空吧，创业板也类似，但幅度可能会比较温和。”平安证券首席策略分析师王韧认为。

他并指出，从风险偏好的相似性来看，日经指数.N225的走势和创业板的走势比较一致，如今在美元回流的预期下，市场风险偏好降低，日经和创业板都面临抛售，今日创业板的微升，应该只是技术性反弹。

深市创业板综指.CHINEXTC今日收升1.023%，跑赢深圳综指.SZSC当日0.547%的涨幅。

今日公布的汇丰中国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。

沪深300指数.CSI300收跌0.20%，报2,560.539点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,552.6点，跌0.31%，成交456,268手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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