沪综指收跌至近四年半新低

路透北京6月27日 - 中国股市沪综指周四连续第七个交易日收跌，并创近四年半来收盘新低。虽然昨日国务院会议再次强调要稳定市场预期，但短期流动性风险隐患尚未消除，且经济增速低于预期等均令市场信心不足，股指盘中冲高回落，料短线继续维持低位震荡整理。

沪综指.SSEC收报1,950.013点，跌1.483点，或0.08%，此前低点为2009年1月15的1,920.206点；上海A股今日成交额为841亿元人民币，昨日为807亿元。

华西证券分析师毛胜认为，虽然央行出面维护市场流动性，但结构性问题并未解决，下一步金融和经济仍面临转型过程，且月底理财到期对流动性的影响仍待观察。

“市场情绪不稳，短期流动性需要观察，包括后续流动性紧张对经济的冲击仍令市场有些担忧。”他预计，短线大盘将继续在1,849-2,000点间低位震荡。

中国国务院周三召开常务会议称，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。

沪深300指数.CSI300收跌0.35%，报2,160.735点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,119.8点，涨0.04%，成交1,036,015手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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