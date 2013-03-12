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中国财经 | 2013年 3月 12日 星期二 15:13 BJT

沪综指收低1% 连续第四日下跌

路透北京3月12日 - 中国股市沪综指周二收低1%，为连续第四日下跌，宏观经济及新股扩容等不确定因素令市场调整压力不断加剧。分析人士表示，随着盘中热点逐步减少，机构资金持续外流，大盘走势已开始转弱，但预计2,200点会有一定支撑。

沪综指.SSEC收报2,286.605点，跌23.988点或1.04%。上海A股今日成交额为1,002亿元人民币，上日为737亿元。

申银万国证券分析师钱启敏称，“市场缺乏激情，处在守势。从原来弹性比较好到没有弹性，成交量缩到一定程度就要开始寻找突破方向了。”

他并指出，宏观经济数据不太理想，上市公司业绩预期难以好转，市场供求关系及资金面比较紧张，恢复新股发行时点悬而未决，令市况正在发生改变，所以投资者越来越小心，后市将谨慎看淡。

铁龙物流(600125.SS)收跌7.33%报6.95元。

沪深300指数.CSI300收跌1.42%，报2,555.615点。沪深300指数3月合约尾盘报2,550.8点，跌1.53%，成交量为840,363手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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