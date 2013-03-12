沪综指收低1% 连续第四日下跌

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京3月12日 - 中国股市沪综指周二收低1%，为连续第四日下跌，宏观经济及新股扩容等不确定因素令市场调整压力不断加剧。分析人士表示，随着盘中热点逐步减少，机构资金持续外流，大盘走势已开始转弱，但预计2,200点会有一定支撑。
沪综指.SSEC收报2,286.605点，跌23.988点或1.04%。上海A股今日成交额为1,002亿元人民币，上日为737亿元。
申银万国证券分析师钱启敏称，“市场缺乏激情，处在守势。从原来弹性比较好到没有弹性，成交量缩到一定程度就要开始寻找突破方向了。”
他并指出，宏观经济数据不太理想，上市公司业绩预期难以好转，市场供求关系及资金面比较紧张，恢复新股发行时点悬而未决，令市况正在发生改变，所以投资者越来越小心，后市将谨慎看淡。
铁龙物流(600125.SS)收跌7.33%报6.95元。
沪深300指数.CSI300收跌1.42%，报2,555.615点。沪深300指数3月合约尾盘报2,550.8点，跌1.53%，成交量为840,363手。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。