沪综指收挫逾1%至近四个月新低

路透上海4月15日 - 中国股市沪综指周一收挫逾1%至近四个月新低，失守2,200点整数关口，亦为连续第三日下跌。今日甫公布的中国一季度GDP增速低于预期，打击投资者信心，消费及资源类个股领跌。市场人士表示，在短期基本面较为疲弱，流动性因素亦不太乐观的影响下，股市短期表现可能会偏弱。

沪综指.SSEC收报2,181.942点，跌24.839点或1.13%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点,上海A股今日成交额为579亿元人民币，上日为560亿元。

“市场普遍预计一季度GDP的增速是8%，实际7.7%低了，预期基本面的负面影响要持续到5月份左右，但2,100点应该是一个支撑位。”平安证券首席策略研究员王韧认为。

具体到板块表现，他指出，消费类作为晚周期品种，在基本面较弱的情况下，容易受到影响；而上周大宗商品的价格下跌，也影响了今日资源类股票的表现。

国家统计局周一公布数据显示，一季度GDP同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8%，环比增长1.6%。其中在3月数据中，规模以上工业增加值同比增长8.9%，逊于路透调查中值10%。

沪深300指数.CSI300收跌1.03%，报2,436.818点。沪深300指数4月合约尾盘报2,435.0点，跌1.00%，成交量为587,778手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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