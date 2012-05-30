沪综指小幅收低 政府否认将推大规模刺激计划令市场承压

路透北京5月30日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收低.新华社发文称不会再次推出大规模刺激计划来追求经济高增长,令市场热情降温.分析人士认为,在政府"稳增长"的基调下,短线股指继续维持振荡上行的可能性仍较大,後市料还会继续上试2,400点整数关口.

沪综指.SSEC收报2,384.668点,跌4.97点或0.21%.今日上海A股成交额缩至846亿元人民币,上交易日为1,111亿元.该指数上日收创逾半个月新高.

华泰证券分析师周林认为,今天大盘走低与此前澄清新一轮经济刺激计划的报导有关,但无论政府如何表述,肯定需要推出刺激经济反弹的措施;不过方式上可能会与过去有所区别,而是会更注重产业结构调整.

"近期的振荡一直是场内资金在折腾.预计後期振荡上行的可能性较大,但如果要测试年内高点(2,478点),还是需要看具体的经济提振措施,来吸引场外资金入场."他分析称.

新华社周二刊文称,中国目前实施的是"稳增长"政策,这一政策不会重蹈三年前"保增长"刺激计划的覆辙,因此中国不会再次推出大规模的刺激计划来追求经济高增长.

香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升;该篇报导同时引述一份相关文件称,不会重复2008年的4万亿(兆)人民币投资计划.

受《生物产业"十二五"规划》即将印发消息刺激,沪深生物制药板块整体上扬,其中莱茵生物(002166.SZ)收报涨停至16.19元.

沪深300指数6月合约尾盘报2,634.6点,跌0.48%,成交量为245,383手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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