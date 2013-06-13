沪综指收挫2.8%至半年新低

路透上海6月13日 - 中国股市沪综指周四收市重挫2.8%，创下六个月收盘新低。分析师指出，在中国最新经济数据仍显疲弱，新股发行重启临近预期升温以及海外市场大跌等多重利空因素打压下，今日股指毫无悬念地破位下行，多头几无还手之力，大盘连续第八日收跌。

沪综指.SSEC收报2,148.355点，大跌62.543点或2.83%；此前最大单日跌幅为3月4日的3.65%；此前收盘低位则为去年12月13日的2,061.48点。上海A股今日成交额为794亿元人民币，上日为808亿元。

浙商证券分析师王伟俊分析称，今天股市大跌的原因包括受海外市场牵累，以及国内经济数据疲弱和新股重启预期，当前资金面偏紧也是一个重要因素，短期利率高企对股市投资者的压力不小。

他指出，“从图形上很难看，继续下跌的趋势较明显，不排除短线或有反弹。”

因端午节假期，中国金融市场周一至周三休市。

中国证监会网站上周五晚间刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、引入主承销商自主配售机制等。有市场人士认为，目前拟上市公司财务核查已接近尾声，若该意见能正式定稿并发布后，A股首次公开发行(IPO)最快7月会重启。

此外，中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。

近期美联储年内缩减量化宽松（QE3）规模预期升温，外界更担忧各国央行会紧随其后收紧流动性，本周以来亚洲股市持续走弱。香港恒生指数.HSI今日午后跌幅约2.9%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数重挫1.9%，创2013年新低。日本股市日经指数.N225则收低6.4%，创4月3日以来最低收位。

沪深300指数.CSI300收跌3.39%，报2,399.937点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,387.8点，跌3.66%，成交553,381手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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