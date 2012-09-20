沪综指收挫2.1%至近44个月新低

受高基数和春节影响中国1月FDI同比下降 中国吸收外资仍有竞争力（更新版）
路透北京2月16日 - 中国商务部周四公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。
路透北京9月20日电---中国股市沪综指.SSEC周四低开低走,收挫2%并创近44个月新低.经济形势持续不明朗,及外部争端日趋紧张加剧市场抛压.分析人士预计,短线大盘或续跌,并将考验2,000点整数关口.
沪综指收报2,024.837点,跌42.994点或2.08%,此前低点为2009年2月2日的2,011.683点.今日沪市A股成交金额放大至538亿元人民币,上日为434.6亿元.
第一创业证券分析师郭树华指出,未有进一步政策利好支持令投资者失望.此外,临近10月中小板面临大幅解禁压力是今日市场调整的主要因素.
"在经济形势不明朗,且外部因素持续影响下,预计市场估值还将延续探底走势,短期会考验2,000点",他称.
今日煤炭有色、地产、保险券商等权重板块全线低迷,新华保险(601336.SS)大挫7.17%,报22.91元人民币.
中国国家副主席习近平周三表示,日本应该克制其行为,停止侵犯中国主权.日本"购买"钓鱼岛是一场闹剧.另据日本媒体报导,两艘中国海军护卫舰出现在钓鱼岛西北80海里海域.这是中国海军首次出现在这一地区.钓鱼岛形势呈持续紧张态势.
沪深300指数.CSI300收跌2.24%,报2,195.951点.沪深300指数10月合约尾盘报2,211.0点,跌2.21%,成交量为423,020手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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