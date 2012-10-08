中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透上海10月8日电---中国股市沪综指周一缩量小幅收低.分析师指出,尽管最新中国制造业采购经理人指数(PMI)略有好转,监管层亦释放一些利多信号,但主板新股审核的恢复,仍令市场人气受打击,大盘未能延续长假前的反弹走势.
沪综指.SSEC收报2,074.419点,跌11.750点,或0.56%;今日沪市A股成交金额为447亿元人民币,较上一交易日的647亿元下降三成.
华西证券研究所首席策略分析师曹雪峰指出,"假期内欧美股市出现上涨,PMI数据也不错,证监会积极引入QFII,按理说股市应该出现上涨,....不过(主板)IPO恢复对市场信心造成影响."
中国9月官方制造业PMI略升至49.8,为连续四个月回落後的首次回升.中国证监会近日还表示,将继续加快合格境外机构投资者(QFII)审核,同时与相关部门协商,推动尽快明确QFII所得税政策,放宽投资额度和资金汇出入限制.
不过,中国证监会网站显示,发审委本周三(10日)将召开会议,审议两家企业的首次公开发行(IPO)申请.这是7月底以来发审委首次召开会议审议主板新股的IPO申请,令许多投资者关於停发新股预期落空.
今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
沪深300指数.CSI300收跌1.01%,报2,270.054点.沪深300指数10月合约尾盘报2,276.4点,跌1.16%,成交量为438,233手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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