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中国财经 | 2012年 10月 8日 星期一 15:11 BJT

沪综指缩量小幅收低

路透上海10月8日电---中国股市沪综指周一缩量小幅收低.分析师指出,尽管最新中国制造业采购经理人指数(PMI)略有好转,监管层亦释放一些利多信号,但主板新股审核的恢复,仍令市场人气受打击,大盘未能延续长假前的反弹走势.

沪综指.SSEC收报2,074.419点,跌11.750点,或0.56%;今日沪市A股成交金额为447亿元人民币,较上一交易日的647亿元下降三成.

华西证券研究所首席策略分析师曹雪峰指出,"假期内欧美股市出现上涨,PMI数据也不错,证监会积极引入QFII,按理说股市应该出现上涨,....不过(主板)IPO恢复对市场信心造成影响."

中国9月官方制造业PMI略升至49.8,为连续四个月回落後的首次回升.中国证监会近日还表示,将继续加快合格境外机构投资者(QFII)审核,同时与相关部门协商,推动尽快明确QFII所得税政策,放宽投资额度和资金汇出入限制.

不过,中国证监会网站显示,发审委本周三(10日)将召开会议,审议两家企业的首次公开发行(IPO)申请.这是7月底以来发审委首次召开会议审议主板新股的IPO申请,令许多投资者关於停发新股预期落空.

今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

沪深300指数.CSI300收跌1.01%,报2,270.054点.沪深300指数10月合约尾盘报2,276.4点,跌1.16%,成交量为438,233手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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