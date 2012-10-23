沪综指收跌 大盘反弹难持续

路透上海10月23日电---中国股市沪综指周二收盘下跌.分析师指出,尽管昨日大盘小幅反弹,但今日盘中低价股炒作气氛浓,令大多投资者仍选择袖手旁观;而前期走势较强的消费医药股出现回调,导致大盘总体走势稍弱一些,震荡盘整格局未改.