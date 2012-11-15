沪综指收跌1.2%至逾一个半月新低 大盘步入下行轨道

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京11月15日电---中国股市沪综指周四收跌1.2%至逾一个半月新低.资源、电信类股票成为杀跌主力,两市无明显活跃板块.分析师指出,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,预计大盘将继续运行在下行通道中,短期跌破2,000点的可能性较大.
沪综指.SSEC收报2,030.290点,跌25.129点或1.22%,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交亿370元人民币,较上日的358亿元略增.
"十八大会议结束後,维稳行情步入尾声,市场继续运作在下降通道中.我们认为短期跌破2,000点的可能性较大,建议投资者加强风险控制."山西证券策略分析师杜亮称.
他并认为,预计十八大後反腐工作可能成为下阶段的重点工作之一,"腐败活动和经济活动密切相关,反腐工作对短期经济影响明显,股票市场同时受到经济景气和资金流出的双面影响,故存在继续下行压力".
今日资源、电信股为杀跌主力,盛屯矿业(600711.SS)大跌5.95%,报9.48元.
今日稍早中国共产党新一届领导核心--中央政治局常委正式亮相,习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席.新当选的七个常委包括习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.
沪深300指数.CSI300收跌1.33%,报2,193.623点.沪深300指数11月合约尾盘报2,191.8点,跌1.24%,成交量为157,818手.12月合约尾盘报2,199.0点,跌1.28%,成交量为480,415手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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