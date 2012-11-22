沪综指缩量收跌 利好传言落空

路透上海11月22日电---中国股市沪综指周四缩量收跌.分析师指出,昨日午後传出中国可能会宣布降低存款准备金率的利好,但今日该利好传言并未能兑现,即使汇丰公布的中国制造业PMI数据透出经济向好信息,但失望情绪仍占主导,大盘再度走弱.

沪综指.SSEC收报2,015.611点,跌14.708点,或0.72%.上海A股今日成交337亿元人民币,较上日的396亿元下降,离周二创下的逾四年来新低333亿元不远.

华西证券研究所研究主管曹雪峰指出,"昨天市场传言降准,尾盘才会涨的那麽猛,但今天传言没有实现,大家有些失望."

对於未来走势,他稍显乐观.他认为,大盘最近调整已较充分,成交量创新低,看来市场情绪已十分悲观,未来继续恶化的可能性较小.

沪深300指数.CSI300收盘下跌0.79%,报2,177.546点.沪深300指数12月合约尾盘报2,184.8点,跌0.32%,成交量为505,196手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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