沪综指缩量收低 大盘疲势依旧

路透上海11月26日电---中国股市沪综指周一收市下跌,A股成交额创下逾四年来新低.分析师指出,尽管上周五大盘小幅反弹,但交投相当沉闷,市场观望气氛浓厚,大盘今天只能重返弱势整理格局,投资者都在等待有新亮点或新的因素来破解目前僵局.

沪综指.SSEC收报2,017.464点,跌9.920点,或0.49%,上海A股今日成交331亿元人民币,上日为382亿元,此前低点是2008年11月7日的285.5亿元.

"现在来看,光靠市场自身努力来提振大盘,也是很困难的,"华西证券研究所研究主管曹雪峰指出,近期可期待的变量就是即将在12月召开的中央经济工作会议,希望这次会议能透出一些新思路和新希望.在没有新因素介入的情况下,大盘可能继续缩量整理.