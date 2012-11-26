版本:
中国
中国财经 | 2012年 11月 26日 星期一 15:14 BJT

沪综指缩量收低 大盘疲势依旧

路透上海11月26日电---中国股市沪综指周一收市下跌,A股成交额创下逾四年来新低.分析师指出,尽管上周五大盘小幅反弹,但交投相当沉闷,市场观望气氛浓厚,大盘今天只能重返弱势整理格局,投资者都在等待有新亮点或新的因素来破解目前僵局.

沪综指.SSEC收报2,017.464点,跌9.920点,或0.49%,上海A股今日成交331亿元人民币,上日为382亿元,此前低点是2008年11月7日的285.5亿元.

"现在来看,光靠市场自身努力来提振大盘,也是很困难的,"华西证券研究所研究主管曹雪峰指出,近期可期待的变量就是即将在12月召开的中央经济工作会议,希望这次会议能透出一些新思路和新希望.在没有新因素介入的情况下,大盘可能继续缩量整理.

沪深300指数.CSI300收盘跌0.78%,报2,175.599点.沪深300指数12月合约尾盘报2,180.4点,跌0.78%,成交量为461,160手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐