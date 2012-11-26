沪综指缩量收低 大盘疲势依旧

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海11月26日电---中国股市沪综指周一收市下跌,A股成交额创下逾四年来新低.分析师指出,尽管上周五大盘小幅反弹,但交投相当沉闷,市场观望气氛浓厚,大盘今天只能重返弱势整理格局,投资者都在等待有新亮点或新的因素来破解目前僵局.
沪综指.SSEC收报2,017.464点,跌9.920点,或0.49%,上海A股今日成交331亿元人民币,上日为382亿元,此前低点是2008年11月7日的285.5亿元.
"现在来看,光靠市场自身努力来提振大盘,也是很困难的,"华西证券研究所研究主管曹雪峰指出,近期可期待的变量就是即将在12月召开的中央经济工作会议,希望这次会议能透出一些新思路和新希望.在没有新因素介入的情况下,大盘可能继续缩量整理.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.78%,报2,175.599点.沪深300指数12月合约尾盘报2,180.4点,跌0.78%,成交量为461,160手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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