沪综指缩量收跌 刷新近四年新低

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京11月29日电---中国股市沪综指周四连续第四个交易日下跌,并刷新近四年收盘新低,券商股午盘出现整体大跌再度对市场形成冲击.分析人士指出,经济形势及制度改革仍不明朗,料年内大盘整体仍将维持震荡下探趋势.
沪综指.SSEC收报1,963.488点,跌10.035点或0.51%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交亿331亿元人民币,上日为344亿元.
华西证券分析师毛胜表示,今日券商股领跌,因市场担忧网上开户和取消佣金下限的证券业改革若出台,短期将对券商盈利构成较大影响.同时,大盘股跌幅小,而中小市值股跌幅大的结构性分化表明,市场可能已进入下跌的第三个阶段,即题材股和强势股的补跌.
"只有等到强势股补跌和风险释放达到一定程度;经济方面政策和制度改革落实後市场才会真正企稳.预计年内整体趋势仍将震荡下探,1,850点为下一支撑点位."他称.
今日券商股跌幅居前,其中国金证券(600109.SS)跌停,报13.14元.上证180金融指数.SSE180FI亦收跌1.21%.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.63%,报2,115.676点.沪深300指数12月合约尾盘报2,129.8 点,跌0.49%,成交量为368,110手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。