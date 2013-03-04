沪综指早盘收挫逾2.8%

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 中国股市沪综指周一早盘收挫逾2.8%，因房地产相关板块受调控政策加码拖累大跌。分析人士表示，由于目前中国经济仍处于复苏通道，对市场仍将起到支持作用，因而预计大盘在经历短期调整后，3月中旬或仍存上行可能。
沪综指.SSEC早市收报2,292.137点,跌2.86%；上证地产类指数.SSEP大挫9.06%。其中，首开股份(600376.SS)等多只地产股已跌停或几近跌停，房地产股龙头股万科(000002.SZ)亦大跌9.97%。
东北证券分析师沈正阳预计，“市场将继续调整逾一周时间，3月中旬料重拾震荡上行走势，因目前市场整体仍处于复苏通道。”预计金融加概念股将是稍后引领市场反弹的主力。
房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。