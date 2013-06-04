沪综指创一个半月最大单日跌幅

西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室 推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透上海6月4日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%至近三周新低，并创一个半月最大单日跌幅，为连续第四日下挫。分析师表示，在经过红5月后，6月基本面和流动性不甚乐观，制约股市上升动能，此前涨幅巨大的创业板股票近日连续大幅回调。预计大盘短期内或维持缺乏方向的横盘整理。
沪综指.SSEC收报2,272.416点，跌26.836点或1.17%；此前收盘低点为5月16日的2,251.805点，单日最大跌幅为4月23日的2.57%。上海A股今日成交额为921亿元人民币，上日为914亿元。
“经过5月的上涨，股市进入了休整阶段，短期内没有啥明确的方向，但应该是在2,270上方盘整。”国都证券策略分析师肖世俊认为。
他并指出，创业板的调整方向则相对明确，产业资本近期减持该板块比较多，预期该指数较前期高点跌落10%亦不意外。
深市创业板综指.CHINEXTC今日收跌2.554%，继续跑输深圳综指.SZSC当日1.994%的跌幅。
沪深300指数.CSI300收跌1.42%，报2,565.666点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,562.4点，跌1.28%，成交649,940手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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