沪综指创一个半月最大单日跌幅

路透上海6月4日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%至近三周新低，并创一个半月最大单日跌幅，为连续第四日下挫。分析师表示，在经过红5月后，6月基本面和流动性不甚乐观，制约股市上升动能，此前涨幅巨大的创业板股票近日连续大幅回调。预计大盘短期内或维持缺乏方向的横盘整理。

沪综指.SSEC收报2,272.416点，跌26.836点或1.17%；此前收盘低点为5月16日的2,251.805点，单日最大跌幅为4月23日的2.57%。上海A股今日成交额为921亿元人民币，上日为914亿元。

“经过5月的上涨，股市进入了休整阶段，短期内没有啥明确的方向，但应该是在2,270上方盘整。”国都证券策略分析师肖世俊认为。

他并指出，创业板的调整方向则相对明确，产业资本近期减持该板块比较多，预期该指数较前期高点跌落10%亦不意外。

深市创业板综指.CHINEXTC今日收跌2.554%，继续跑输深圳综指.SZSC当日1.994%的跌幅。

沪深300指数.CSI300收跌1.42%，报2,565.666点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,562.4点，跌1.28%，成交649,940手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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