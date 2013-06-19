沪综指早盘收跌逾1%

路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周三早盘下挫1.3%，因市场资金面持续紧张而央行则坚持不放水态度；同时，有消息称继暂停逾七个月后，新股IPO最快将于7月重启。分析师认为，大盘后续走势将取决于流动性管理政策，或继续盘跌，本周支撑点暂看2,100点。

沪综指.SSEC早盘收报2,130.645点，跌28.646点，或1.33%。

东北证券分析师沈正阳称，市场下跌主要是由于资金面持续紧张，央行公开市场没有显示投放货币的行为，短期拆借利率震荡上行。另外也是受IPO即将重启消息影响。

“主要是资金面紧张迹象没有明显改善，政策面取向存在较大不确定性。如果没有明显政策对冲，资金面一直紧张，往下看很难说哪个位置可以撑住。”他指出。

两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。

面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。(完）

(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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