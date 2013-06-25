沪综指早盘大跌逾3%

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海6月25日 - 中国股市沪综指.SSEC周二早盘下挫逾3%，银行股板块继续跌幅较大。央行公开市场今日未进行任何操作，但市场人士认为，央行对流动性的态度仍相对谨慎，短期料仍对市场构成利空。
本地时间上午11点24分，沪综指报1,899.945点，跌幅达3.22%。周一收市则暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。
业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上次曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。
上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。 （完）
(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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