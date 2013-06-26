沪综指早盘收跌逾1%

路透上海6月26日 - 继周二宽幅震荡后，中国股市沪综指周三早盘收市下跌逾1%。分析师指出，虽然央行最新声明意味着资金面不会继续恶化，但是投资者对经济面的担忧仍未消除，做多意愿不足，而且昨日抄底的资金获利了结，大盘早盘弱势震荡。

早盘收市时，沪综指.SSEC报1,933.587点；跌25.921点或1.32%，早盘一度跌幅高达1.87%。深市创业板综指.CHINEXTC报939.729点，涨3.056%。

“央行声明照道理是有正面刺激作用的，但上行动力还是不足，市场不愿做多周期股，这得从经济基本面上找原因。有限的资金只能在小股票上玩。”华泰证券分析师周林指出。

他说，昨天大盘拉出一根长下影线，显示昨日低点附近有一些支撑，短线会在该位置附近震荡一下。未来大盘走势，将与中国经济数据和相应的政策对冲密切相关。

周二沪综指日低曾至1,849.65点，与收盘1,959.508点有超过100点的距离。

保险股和银行股仍是早盘的重灾区，上证银行股指数.SSEBKI早盘收跌2.23%；民生银行(600016.SS)跌3.55%。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行声明称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。（完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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