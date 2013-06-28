沪综指收升1.5% 终止七连跌

中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透北京6月28日 - 中国股市沪综指周五反弹收升1.5%，终止此前七连跌，地产券商等权重股领涨。在中国央行及美联储表态平复市场情绪之后，投资者对流动性的担忧有所缓解，同时大盘此前累计跌幅过大，市场存在技术性修复要求。分析人士预计，若7月初资金面情况好转，短期将有望延续反弹格局。
沪综指.SSEC收报1,979.206点，涨29.193点，或1.5%，昨日则创下近四年半来收盘新低。本月该指数累计大跌14%，创近四年来最大单月跌幅。上海A股今日成交额为773亿元人民币，昨日为841亿元。
山西证券分析师杜亮称，“虽然本周受制于明显的看空情绪制约，大盘指数未能出现明显的上涨。但今日为6月最后一个交易日，且我们判断7月初市场资金面情况会明显好转，因而预计短期反弹将有望持续。”
继本周中国央行表态平复市场情绪之后，美联储两位颇有影响力的决策人士周四亦在各自的讲话中表达出希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束论调，以消除市场此前对逐步缩减并最终结束资产购买计划时间表的过度反应。
沪深300指数.CSI300收升1.85%，报2,200.639点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,161.0点，涨1.95%，成交1,225,271手。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。