沪综指小幅收跌至一个半月新低

路透北京3月27日电---中国股市沪综指周二小幅收跌至近一个半月新低.此前公布的1-2月规模以上工业企业利润现近两年半首降,加剧市场观望气氛.分析人士预计,大盘短期仍处震荡调整,交投仍会呈现谨慎态势.

沪综指.SSEC收报2,347.179点,跌3.420点,或0.15%,上次收盘低位为2月14日的2,344.771点.今日上海A股成交额为650.42亿元人民币,昨日则为539.29亿元,创近两个月新低.

"因为上市公司业绩下滑和流动性的宽裕形成博弈,市场经过上一波上涨後相对还是趋於谨慎,这种情绪是制约当前市场的主要因素."湘财证券策略分析师徐广福称.

他并认为,沪指在2,320-2,350点附近有较强支撑,是回调的底部区域.总体来看,市场仍处於筑底反弹格局,若能看到货币政策再次松动,或业绩下滑程度在预期之内,那麽未来还将震荡上行.

国家统计局此前公布,中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.

而中国人寿保险(601628.SS)(2628.HK)公布的2011年净利同比下降45.5%至183.3亿元人民币,主要受中国资本市场低迷导致投资收益下降和资产减值损失增加的影响.

沪深300指数4月合约尾盘报2,563.8点,下跌0.01%,成交量为202,584手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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