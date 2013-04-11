沪综指缩量收跌 成交持续低迷

乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio 称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio ，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周四高开低走，权重股上冲乏力令股指小幅缩量收跌，经济复苏分歧加剧市场观望情绪。分析人士称，目前局部热点缺乏号召力，大盘调整格局未变，2,200点依然面临考验，投资者宜维持谨慎观望。
沪综指.SSEC收报2,219.553点，跌6.573点或0.3%。上海A股今日成交额为620亿元人民币，创四个月新低，上次低点为去年12月13日的521亿元。上交易日成交金额则为709亿元。
“短线有跌破2,200可能，大家对经济复苏分歧较大，经济面的不确定性对大盘影响明显，因而成交明显缩量，观望气氛浓厚。”第一创业证券分析师郭树华表示。
他并指出，近期投资操作缺乏较好机会，因热点轮动较快，均为超跌反弹，故建议投资者以观望为主。未来调整结束仍需待政策松动，或观察一季度或半年报情况以确认业绩未受政策影响。
沪深300指数.CSI300收跌0.3%，报2,477.876点。沪深300指数4月合约尾盘报2,467.0点，跌0.53%，成交量为640,413手。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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