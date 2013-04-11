沪综指缩量收跌 成交持续低迷

沪综指.SSEC收报2,219.553点，跌6.573点或0.3%。上海A股今日成交额为620亿元人民币，创四个月新低，上次低点为去年12月13日的521亿元。上交易日成交金额则为709亿元。

他并指出，近期投资操作缺乏较好机会，因热点轮动较快，均为超跌反弹，故建议投资者以观望为主。未来调整结束仍需待政策松动，或观察一季度或半年报情况以确认业绩未受政策影响。