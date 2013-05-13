沪综指小幅收跌 市场谨慎观望

路透上海5月13日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。今日公布的4月经济数据亮点不多，导致市场情绪仍然比较低迷，消费类板块领跌，军工电信板块则相对较好。市场人士指出，大盘今年以来走势比较谨慎观望，对经济数据的反应偏慢偏滞后，短期内市场仍在等待乐观信号，料维持弱市震荡。

沪综指.SSEC收报2,241.920点，跌4.911点或0.22%。上海A股今日成交额为790亿元人民币,上周五为810亿元。

“今天经济数据没啥亮点，地产汽车行业还不错，但大盘没啥反应，今年反应似乎都滞后吧。”华创证券策略组组长郭艳红认为。

他并指出，今年创业板确实比较疯狂，因为主板行情较弱，资金较多，于是蜂拥到创业板，但泡沫迟早要破灭。

深市创业板综指.CHINEXTC收升0.945%，跑赢深圳综指.SZSC当日0.292%的涨幅。

中国国家统计局周一公布数据显示，4月工业和投资稍低于预期，经济仍陷于弱复苏。其中4月规模以上工业增加值同比增速9.3%(路透调查中值为9.5%)，消费增长12.8%(路透调查中值为12.8%)，1-4月固定资产投资同比增长20.6%(路透调查中值为21%)。

沪深300指数.CSI300收跌0.40%，报2,530.768点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,518.4点，跌0.54%，成交579,375手。（完）

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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