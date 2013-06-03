沪综指收盘微跌 市场趋谨慎

路透上海6月3日 - 中国股市沪综指周一收市小跌，创业板跌幅较大。中国5月官方制造业PMI和汇丰PMI终值出现背离，令市场对基本面仍有顾虑。不过分析师指出，大盘近期料维持横盘态势，倒是创业板今年涨幅已超过50%，要防范在流动性趋紧等因素刺激下的调整风险。

沪综指.SSEC收报2,299.252点，跌1.343点或0.06%。上海A股今日成交额为914亿元人民币，上周五为1,002亿元。

“大盘今天略有震荡，PMI数据背离的影响吧，大幅回调的可能性较小；创业板前期涨幅较大，倒极有可能启动了回调，建议投资者回避。”浙商证券策略分析师戴康认为。

他并指出，近期市场应该密切关注流动性走向，包括资本回流美国和中国央行公开市场操作的态度，本周五美国非农就业数据对判断进一步走势很重要。

深市创业板综指.CHINEXTC今日收跌1.926%，跑输深圳综指.SZSC当日0.793%的跌幅。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，初值为49.6，上月终值为50.4；而周六中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的5月官方制造业PMI却反季节升至50.8，为去年4月以来次高位。

沪深300指数.CSI300收跌0.15%，报2,602.623点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,599.2点，跌0.12%，成交564,151手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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