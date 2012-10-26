沪综指收跌1.7%至一个月新低

中国国企混合所有制改革要稳步推进 进展快慢不是绝对的评判标准
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透北京10月26日电---中国股市沪综指周五收跌1.7%至一个月新低.上市公司三季报披露期业绩风险犹存,同时基本面及资金面利多缺乏仍制约市场.沪指下破短期多条均线支撑後跌幅有所加大,短线料仍维持弱势格局.
沪综指.SSEC收报2,066.209点,跌35.371点,或1.68%,此前低点为9月27日的2,056.323点;本周该股指累计下跌2.92%,终止此前连续三周升势.上海A股今日成交541亿元人民币,上日为556亿元.
"市场呈现'盘久必跌'的迹象,无板块表现出强劲的趋势性上涨,多为轮动表现,且活跃持续性较差.周五市场杀跌後,成交量有所放大但幅度有限,预示市场将继续维持调整态势."山西证券分析师杜亮认为.
他并表示,策略方面,短期交易性机会多为随机行情,难以明确把握.在控制整体仓位的同时,可适当关注受到人民币升值利好刺激的航空、造纸等板块.
沪深300指数.CSI300收跌1.89%,报2,247.907点.沪深300指数11月合约尾盘报2,255.6点,跌2.26%,成交量为495,877手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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