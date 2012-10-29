沪综指收跌至逾一个月新低

路透北京10月29日电---中国股市沪综指周一连续第三个交易日缩量收跌,至逾一个月新低.此前市场预期的货币宽松及新股发行制度改革等政策均无进展,令大盘积弱难返,市场参与意愿持续减弱,料短期走势仍以调整为主.

沪综指.SSEC收报2,058.943点,跌7.266点,或0.35%,此前低点为9月27日的2,056.323点.上海A股今日成交390亿元人民币,上周五为541亿元.

第一创业证券分析师郭树华认为,十八大临近但仍缺乏新的政策,令推升市场的意愿越来越弱.另外,前期反弹主要是由於个别三季报业绩较好的品种推动,包括低价股充当了市场的热点,随着其反弹基本到位,对市场的拉动亦逐渐减退.

"前期市场热点的影响正在逐渐减退,使得市场参与意愿不强,短期市场指数仍将以调整为主."他并表示,虽然下方2,000点位置的支撑力度不会太强,但整数关口仍将出现争夺.

随着稀土价格大跌,相关个股亦出现明显下挫,其中稀土高科(600111.SS)收跌5.43%至27.35元,六个交易日里累计下跌近两成.

沪深300指数.CSI300收跌0.54%,报2,235.854点.沪深300指数11月合约尾盘报2,240.8点,跌0.68%,成交量为324,533手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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