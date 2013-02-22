沪综指收挫至一个月新低

韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息（更新版）
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透北京2月22日 - 中国股市沪综指周五收挫至一个月新低,在国内外利空冲击下大盘继续弱势整理.分析师表示,目前宏观基本面企稳回升态势未改、新领导层即将接任强化市场改革红利预期,中小市值股亦表现活跃,预计股指在2,300点附近将寻获较强支撑.
沪综指.SSEC收报2,314.164点,跌11.787点或0.51%,为1月25日以来最低收位;本周沪综指累计下跌4.86%.此前最大单周跌幅为2011年5月27日当周的5.2%.上海A股今日成交额为872亿元人民币,上一交易日为1,260亿元.
新时代证券研发中心副总秦茂军称,"短期看2,300点仍有较强支撑,之后继续向下可能性不大,随着市场结构性转化,小股票正逐步活跃.预计此波下跌到位后,'两会'题材及成长股活跃品种将助市场走稳".
不过,他并指出,股指企稳后上行概率较小,料将难以突破2,440点.
今日金融地产两大权重板块延续弱势,中小市值题材股却亮点不少,食品、饮料、环保等都表现不俗.山西汾酒(600809.SS)收报39.05元,涨9.08%.
沪深300指数.CSI300收跌0.53%,报2,596.604点.沪深300指数3月合约尾盘报2,600.0点,跌0.73%,成交量为434,896手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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