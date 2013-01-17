沪综指缩量收低1.1% 获利抛压下延续技术性调整

路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周四继续收低逾1%,成交额亦现萎缩,昨日领涨的军工板块今日跌幅居前.分析师指出,本轮调整主要源自市场自身的技术需求,预计1月剩余日子中,大盘持续震荡整理概率较大.

沪综指.SSEC收报2,284.909点,跌24.590点或1.06%.上海A股今日成交额1,029亿元人民币,上日为1,327亿元.

"前期涨幅偏大,没有像样的技术调整,因而一方面有获利抛压,另一方面近期题材股轮动告一段落亦打击了短线市场的做多氛围."第一创业证券分析师郭树华称.

他并预计,1月下旬大盘将以调整为主,因进入年报披露阶段后年报预期会逐步落实,且利好数据亦已公布完成.不过,股指在2,220点附近将寻获支撑.

昨日表现出色的军工概念股今日跌幅居前,其中北方导航(600435.SS)跌停,报11.86元.

沪深300指数.CSI300收低0.94%,报2,552.758点.沪深300指数2月合约尾盘报2,572.6点,跌0.43%,成交量为678,671手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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