沪综指收低1.6% 地产板块领跌

乐视网料一季度净利同比基本持平 各业务线回归稳定增长态势
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透北京2月19日 - 中国股市沪综指周二收低1.6%,地产、水泥等板块受房地产调控加码预期拖累领跌.分析师称,虽然投资者对行情产生分歧令市场步入整理,但鉴于市场仍对"两会"及产业扶持政策有所预期,预计短线调整后上升通道或仍可延续.
沪综指.SSEC收报2,382.914点,跌38.644点或1.6%,上海A股今日成交额为1,054亿元人民币,上一交易日为1,032亿元.
"房地产调控加码传闻导致此波行情的主力军--地产板块大幅回落,水泥板块亦应声下跌,预示一部分资金对行情产生怀疑看法."湘财证券分析师徐广福并指出.
但他认为,连续收跌并不能说明市场就此步入调整,上升通道并未完全破坏,后续还会有对"两会"(人大和政协)的预期,且"十二五"产业发展目标亦令投资者对一季度行业扶持政策充满期待.预计后市股指将在2,360点附近寻获支撑.
近期部分城市住房公积金贷款政策频频收紧,引发市场对楼市调控加码的猜测.今日地产及相关水泥等板块领跌,沪市地产类指数.SSEP收挫4.64%,其中金地集团(600383.SS)收报6.93元,跌7.85%;海螺水泥(600585.SS)大跌7.59%.
沪深300指数.CSI300收跌1.89%,报2,685.606点.沪深300指数3月合约尾盘报2,709.6点,跌1.7%,成交量为631,405手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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