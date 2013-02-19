沪综指收低1.6% 地产板块领跌

路透北京2月19日 - 中国股市沪综指周二收低1.6%,地产、水泥等板块受房地产调控加码预期拖累领跌.分析师称,虽然投资者对行情产生分歧令市场步入整理,但鉴于市场仍对"两会"及产业扶持政策有所预期,预计短线调整后上升通道或仍可延续.

沪综指.SSEC收报2,382.914点,跌38.644点或1.6%,上海A股今日成交额为1,054亿元人民币,上一交易日为1,032亿元.

"房地产调控加码传闻导致此波行情的主力军--地产板块大幅回落,水泥板块亦应声下跌,预示一部分资金对行情产生怀疑看法."湘财证券分析师徐广福并指出.

但他认为,连续收跌并不能说明市场就此步入调整,上升通道并未完全破坏,后续还会有对"两会"(人大和政协)的预期,且"十二五"产业发展目标亦令投资者对一季度行业扶持政策充满期待.预计后市股指将在2,360点附近寻获支撑.