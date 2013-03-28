沪综指早盘跌逾2% 监管层规范理财产品令金融股跳水

港交所计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周四开盘初即下跌逾2%.分析师指出,中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知,市场解读将对银行股和券商股形成较不利的影响,开盘后即大幅下跌,并拖累大盘重挫.
开盘20分钟,沪综指.SSEC报2,243.396点，跌57.863点或2.51%。上证银行股指数.SSEBKI跌逾5%。兴业银行(601166.SS)和平安银行(000001.SZ)分别下挫逾8%及7%。
“对于理财业务这个规定，市场解读为利空。”华西证券研究主管曹雪峰指出，接下去就看前期低点2,230点附近有无支撑。
中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。
光大银行资金部首席分析师盛宏清认为,该文件会对信托、券商资产管理业务、银行理财资产池子计划都带来重创，在一段时间后，甚至可看到社会融资规模将下降。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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