沪综指收低 资源和军工概念股领跌

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月17日电---中国股市沪综指.SSEC周二继续缩量收跌,外围不确定因素持续发酵加剧市场卖压,资源和军工概念股领跌;且国内政策利好未见持续推出,令市场空头氛围占据上风.
沪综指收盘报2,059.543点,跌18.957点或0.91%,昨日该股指创逾两个月最大单日跌幅.今日沪市A股成交金额435亿元人民币,上日为623亿元.
东北证券分析师沈正阳称,大盘陷入持续回落,市场多空方分化亦有所加剧.
前日因受部分地区民众哄抢食盐消息刺激而大涨的云南盐化(002053.SZ)周二大幅回落,收低6.42%.
但沈正阳认为,整体来看,10月中旬之前仍将是反弹格局."1万亿元基建投资的钱还没配上,需要进一步货币投放的配合,而此窗口料将於10月中旬前出现."他称.
中日钓鱼岛事件持续发酵.中国官方媒体《人民日报》周二针对日本的钓鱼岛"国有化"行为发表文章称,中方将根据事态的发展,针锋相对地采取有力举措,坚定不移地维护国家领土主权.
而外围市场表现亦不佳.美股周一收跌,成交清淡.同期,欧洲股市亦收跌,因交易商锁定获利,令欧股从14个月高位回落,进入一段盘整期,投资者静待西班牙救助的进一步进展,以决定是否在近期大涨後将更多资金投入股市.
沪深300指数.CSI300收低1.04%,报2,235.239点.沪深300指数9月合约尾盘报2,240.6点,跌1.61%,成交量为263,029手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。