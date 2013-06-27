中国A股大跌后 保险商进一步融资压力上升--瑞信

路透香港6月27日 - 投行瑞信周四的报告称，中国A股市场已跌至影响保险商资本水平的界线，预计融资压力上升。

报告指出，A股由年初至今累计下跌14%，开始对保险商的资本水平造成压力。由于大部分保险公司的发债额度已经用完，预计进一步融资压力上升。

受累于资本市场低迷，去年多家保险商如中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、平安保险(2318.HK)(601318.SS)等通过发行次级债或股份筹资来补充资本金，以维持偿付能力。

根据瑞信的分析，中国太保(2601.HK)(601601.SS)的资本实力在同业之中最佳，其次是中国太平(0966.HK)，而中国人寿稍为落后。至于平安保险仍有需要进行此前建议的可转债发行，因银行业务正加重其风险承担。

报告并称，尽管行业状况继续改善，中国保险股的估值处于历史低位，然短期仍然缺乏利好因素支持。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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