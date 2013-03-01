路透上海3月1日 - 中国股市沪综指周五收市小跌。分析师指出，尽管大盘昨日强劲反弹，但上档压力重重，金融地产等领涨板块的升势亦不连续，投资者信心出现反复。

沪综指.SSEC收报2,359.506点，跌6.087点或0.26%；本周股指累计涨1.96%。上海A股今日成交额为1,111亿元人民币，上日为1,154亿元。

“2,400点附近阻力还是蛮大，多头还没准备好一举突破，金融地产股出现获利回吐也算是正常。”华泰证券分析师周林称。

他指出，今日公布的2月制造业采购经理人指数(PMI)因正逢春节，数据的指导意义不强。预计短期内大盘会继续震荡，等待形势明朗，即使有反弹也难突破前期高点(2,444.804点)；即将召开的全国人大和政协会议，可能会给大盘带来一些题材，但很难扭转大盘本身运行趋势。

上证金融地产行业指数.SSEFN收盘跌0.61%。

中国2月官方和汇丰制造业PMI双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。分析人士多指出，鉴于2月正值春节期间，单月数据波动性较大，需要综合下月数据才能做出更准确的判断。

沪深300指数.CSI300收跌0.17%，报2,668.836点。沪深300指数3月合约尾盘报2,668.4点，跌0.04%，成交量为720,963手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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