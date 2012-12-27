沪综指收盘小跌 终结连三日涨势

路透上海12月27日 - 中国股市沪综指周四收盘小跌,终结此前连续三天涨势.分析师指出,在股指连续上扬后,领涨的金融及基建板块上涨动力减弱,而且年线2,218位置较关键,不会轻易被有效突破,大盘今日继续高位盘整.

沪综指.SSEC收报2,205.897点,跌13.235点或0.6%,日高为2,234.724点,创下近半年以来的盘中高点.上海A股今日成交为1,000亿元人民币,较上日的968亿元稍增.

"年线具有标志性意义,这两天在年线附近徘徊,也是顺理成章的事,"华西证券首席策略分析师曹雪峰指出,年底之前市场资金面较紧,估计元旦前大盘还将继续小幅调整,之后可能再起波澜.

向上有效突破年线(250天线)往往是进入一波中级行情的标志,自去年7月20日至本周一,大盘一直在年线以下运行.

沪深300指数.CSI300收盘跌0.53%,报2,444.594点.沪深300指数1月合约尾盘报2,461点,跌0.05%,成交量为594,235手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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