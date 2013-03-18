沪综指收跌1.7%至近三个月新低 证监会换帅增政策疑虑

路透上海3月18日 - 中国股市沪综指周一收跌1.7%至近三个月新低。分析师指出，塞浦路斯救援计划令欧元区再添忧虑，全球金融市场又生动荡；而中国两会结束及证监会换帅，令投资者对A股后续政策面增加一些疑虑，本已偏弱的国内股市继续下探。

沪综指.SSEC收报2,240.016点，跌38.385点或1.68%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为813亿元人民币，较上日的1,013亿元减两成。

“大家对他(肖钢)不太熟，不知道他对证券市场什么态度，以前的政策还有没有连续性？”华泰证券分析师周林指出。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)周日晚间公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务，辞呈自周日起生效。而国内媒体周一报导称，中国证监会周日已召开干部会议宣布中央决定，肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。

周林表示，从技术图形看，大盘已击破头肩顶的肩部区域(2,250点附近)。短期内若无力反抽，大盘将下探2,145点附近的下一支撑位。

沪深300指数.CSI300收低1.47%，报2,502.493点。沪深300指数4月合约尾盘报2,511点，下跌1.26%，成交量为772,026手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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