沪综指收挫1% 创三周最大单日跌幅

路透上海5月14日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%,创三周最大单日跌幅。市场人士指出，今日中国央行在公开市场加码央票发行回笼资金，令市场流动性预期偏悲观，更浇灭了市场前期的降息预期，加之近期国内基本面,以及美国可能退出量化宽松等消息都不太乐观，场内交易情绪受挫。

沪综指.SSEC收报2,217.010点，跌24.910点或1.11%；此前最大单日跌幅为4月23日的2.57%。上海A股今日成交额为755亿元人民币,昨日为790亿元。

“还是流动性的问题吧，近期国内外关于流动性的消息都不是很好。”平安证券首席策略研究员王韧认为。

中国人民银行公开市场周二继续同时进行正回购及央票发行，单日净回笼210亿元人民币。市场人士指出，正回购与央票发行利率均走平，表明央行短期维稳意图不改；由于本周公开市场资金到期量略多，央行单日回笼力度有所加大，但未改市场流动性偏宽局面。

王韧并指出，创业板今天的跌幅超过主板，也概因前期市场的涨势主因流动性推动，现在流动性一有风吹草动，也容易发生超跌。特别是近期关于IPO的消息，不管时间早晚，批量推出对创业板都是负面冲击。

深市创业板综指.CHINEXTC收跌1.744%，跑输深圳综指.SZSC当日1.374%的跌幅。

沪深300指数.CSI300收跌1.48%，报2,493.338点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,484.4点，跌1.40%，成交517,068手。（完）

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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