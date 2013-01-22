沪综指震荡收跌 技术性回调未改震荡上行趋势

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周二步入调整,震荡收跌.分析师指出,由于前期热点已消化充分,且短期市场缺乏持续利好,因而今日出现回调.不过,在资金面宽松及供求关系持续改善的背景下,预计后市反弹行情仍有望延续.
沪综指.SSEC收报2,315.139点,跌13.082点或0.56%;昨日该股指创近八个月收盘新高.上海A股今日成交额1,225亿元人民币,上日为1,123亿元.
"今日市场震荡回调,这两天期指走得比较谨慎,原有的市场热点亦消化比较充分,没有新热点继续,因而行情出现震荡."不过,申银万国资深分析师钱启敏指出,大盘趋势未变,短线将继续震荡整理,温和上扬,沪指上看2,400点.
今日除银行和保险板块之外,其余各板块则陷入调整,其中酿酒和船舶制造等跌幅居前.老白干酒(600559.SS)收跌5.46%至41.54元.
沪深300指数.CSI300收跌0.54%,报2,596.898点.沪深300指数2月合约尾盘报2,599.0点,跌0.36%,成交量为759,437手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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