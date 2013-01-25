沪综指收盘小跌 但交投萎缩明显

路透上海1月25日 - 中国股市沪综指周五收盘小幅下跌,但交投萎缩明显.分析师指出,尽管银行股等前期领涨板块继续有获利回吐压力,但因国内基本面和政策面并没有变化,大家对未来仍有信心,因此今日获利抛压并不太大,大盘维持强势调整格局.

沪综指.SSEC收报2,291.304点,跌11.294点或0.49%;本周累计下跌1.1%;上海A股今日成交额798亿元人民币,较上日1,348亿元减少四成.

"涨不上去就调整一下,主要是获利盘跑出来,割肉盘少;调整风格也是强势调整,这就决定了大盘调整幅度不会太深."申银万国资深分析师钱启敏指出.

他表示,目前大盘的宏观环境并没有变化,估计大盘运行轨迹不会有大的扭转,但短期内大盘还会延续调整.在股指调整期间需关注日成交量,若沪深两市成交低于1,300亿元,预示大盘可能转向.

前期领涨的银行,保险和地产股今日休整,汽车和医药股走强,填补空白.招商银行(600036.SS)收报13.47元,跌1.46%.

沪深300指数.CSI300收跌0.43%,报2,571.674点.沪深300指数2月合约尾盘报2,587.8点,跌0.08%,成交量为490,605手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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