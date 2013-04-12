沪综指收跌 成交额创四个月新低

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海4月12日 - 中国股市沪综指周五继续小幅收低，本周并录得连续第三周下跌。尽管近日公布的金融数据令市场流动性预期向好，但在下周公布一季度GDP及投资、消费等主要经济数据前，投资人仍倾向观望等待基本面进一步明朗。
沪综指.SSEC收报2,206.780点，跌12.774点或0.58%；本周累计跌0.83%。上海A股今日成交额为560亿元人民币，创四个月以来新低，此前低点为去年12月13日的521亿元；上日成交金额则为620亿元。
“这周出来的经济数据喜忧参半，在2,200点估计还要博弈一段时间，但经济基本面还是比较疲软，看下周的经济数据吧。”国都证券策略研究员肖世俊认为。
中国一季度GDP(国内生产总值)等数据将于4月15日(下周一)公布。路透调查显示，受出口和投资增长的带动，中国一季度经济增速料将加快至8%，中国经济将连续第二个季度出现回升。
沪深300指数.CSI300收跌0.64%，报2,462.112点。沪深300指数4月合约收盘报2,461.8点，跌0.35%，成交量为578,596手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。