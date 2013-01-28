沪深交易所融资融券标的股票周四起增至500只

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京1月28日 - 上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只,两市共计500只.
沪深两市标的遴选评价指标显示,本次新增的融资融券标的股票,均具有成交较活跃、市值较大的特点,增加后有助于提高标的的覆盖面.
融资融券业务试点于2010年3月底正式启动.截至上周五,沪深交易所融资余额达1,069亿元人民币,融券余额为39.98亿元.
而沪综指.SSEC自去年12月探底回升以来,累计最大涨幅达21%.(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。