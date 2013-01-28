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中国财经 | 2013年 1月 28日 星期一 10:08 BJT

沪深交易所融资融券标的股票周四起增至500只

路透北京1月28日 - 上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只,两市共计500只.

沪深两市标的遴选评价指标显示,本次新增的融资融券标的股票,均具有成交较活跃、市值较大的特点,增加后有助于提高标的的覆盖面.

融资融券业务试点于2010年3月底正式启动.截至上周五,沪深交易所融资余额达1,069亿元人民币,融券余额为39.98亿元.

而沪综指.SSEC自去年12月探底回升以来,累计最大涨幅达21%.(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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