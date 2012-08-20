沪综指小幅收低 金融和地产板块跌幅居前

路透北京8月20日电---中国股市沪综指周一小幅收低,盘中一度创出逾41个半月新低.周末消息面未见利好,且房地产调控加码担忧升温,令金融和房地产板块跌幅居前.分析人士认为,大盘将持续震荡探底态势,在2,100点附近多空还将反复争持.

沪综指.SSEC收报2,016.96点,跌7.93点或0.38%;盘中最低曾跌至2,089点,上周该指数累计下跌约2.5%.今日沪市A股成交金额392亿元人民币,上日为391亿元.

湘财证券分析师徐广福称,上周五尾盘小幅逆转主要是因为市场对周末货币政策放松有一定预期,而今日低开低走则是预期落空的缘故.

"要注意的是,跌破2,1000点後有反弹的空间和动能,市场正酝酿做多动力,...已经呈现阶段底部特征,中短期或有弱势反弹可能."他称.

而浙商证券分析师张延兵亦认为,大盘继续保持震荡探底态势,盘间击穿2,100点後出现一定反弹,主要是因为金融股跌势有所企稳,且食品、饮料及酒类股份经历上周大跌後亦有回升,给市场信心支持,预计2,100点附近多空双方会再争夺一番.

路透据国家统计局周六公布数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.这让楼市调控政策恐加码的预期进一步升温.

受此影响,上证地产指数.SSEP今日下挫1.32%;房地产龙头--万科A(000002.SZ)收跌1.28%报8.50元,金地股份(600383.SS)跌2.4%收报5.29元.

沪深300指数9月合约报2,316.4点,跌0.58%,成交量为299,462手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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