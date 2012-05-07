沪综指近收平 大盘有望续升

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透北京5月7日电---中国股市沪综指周一近收平.尽管上周五欧美股市大跌带动今日亚太股市普遍走低,但沪指盘中反复震荡,先抑後扬走势明显强於周边市场.分析人士指出,尽管沪指在年线2,500左右压力较大,但预计大盘在经历短期震荡蓄势後,仍有望续升.
沪综指.SSEC收报2,451.947点,微跌0.067点,上周五该股指创下七周来收盘新高;今日上海A股成交额升至1,112亿元人民币,上交易日为1,021亿元.
湘财证券分析师徐广福称,今日股市走跌是受海外市场影响,另外单周涨幅创10周来最大,亦引发回档压力.由於2,450点附近是密集震荡区域,预计大盘短期可能将继续在上述点位震荡.
他并建议,继续关注低估值蓝筹股,同时,预计环保、电子信息和软件等行业将更具爆发力.
美国股市上周五大幅走低,录得今年最差表现一周,此前美国就业增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问.同期,欧洲股市亦因美国就业数据逊於预期大跌.受此影响,周一亚太股市普遍大幅下跌,其中澳洲股市收低逾2%并创年内最大单日跌幅,韩日股市均创三个月收盘低位.
周一沪深股市金融、地产等权重股跌幅居前,其中中国太保(601601.SS)收低4.03%,报21.65元.
沪深300指数5月合约尾盘报2,716.0点,涨0.14%,成交量为239,258手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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